L’Assessore alla Cultura Carmen Lo Presti si congratula con il regista favarese Toni Trupia per il suo ultimo film “In Gran Segreto”

L‘Amministrazione Comunale di Favara e tutto il direttivo del Partito Democratico, attraverso l’Assessore alla Cultura Carmen Lo Presti, esprimono vive congratulazioni al nostro concittadino Toni Trupia per il successo e l’importante traguardo raggiunto con la realizzazione del suo ultimo film, “In Gran Segreto”.

«Siamo orgogliosi di vedere un talento della nostra comunità distinguersi nel panorama cinematografico, portando con sé il nome di Favara e contribuendo a valorizzare la creatività e le eccellenze del nostro territorio» – dichiara l’Assessore Carmen Lo Presti.

Dopo l’apprezzato percorso artistico che lo ha visto protagonista con opere significative come “Itaker”, film che ha saputo raccontare con sensibilità e autenticità importanti pagine di storia e di emigrazione, Toni Trupia conferma ancora una volta il proprio valore professionale e umano attraverso “In Gran Segreto”, un lavoro che testimonia la sua continua crescita nel panorama cinematografico.

L’ultimo progetto rappresenta un ulteriore passo in un cammino artistico caratterizzato da passione, impegno e professionalità, qualità che costituiscono un esempio positivo per le nuove generazioni e per tutti coloro che credono nella cultura come strumento di crescita, inclusione e sviluppo del territorio.

A nome dell’intera comunità favarese, l’Assessore alla Cultura Carmen Lo Presti rivolge a Toni Trupia i più sinceri auguri per i futuri progetti professionali, con l’auspicio che possa continuare a raccogliere prestigiosi riconoscimenti e a dare lustro alla città di Favara, portandone il nome sempre più lontano attraverso il linguaggio universale del cinema.

Favara è fiera di Toni Trupia e del suo percorso artistico, che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità.