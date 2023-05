L’assessore Attardo alza la voce: cittadini senza rispetto per il decoro urbano

Un post su Facebook ha messo in luce l’inciviltà di alcuni cittadini. A pubblicare le foto della vergogna è stato l’assessore Lillo Attardo, che ha immortalato la zona di via De Gasperi (zona Luna) e Corso V. Veneto.



“Nonostante il servizio di svuotamento viene effettuato 3 volte a settimana,- scrive l’assessore Attardo – è davvero sconcertante e vergognoso come tanti cittadini non curanti minimamente del decoro urbano, abbandonino i vecchi indumenti nelle vicinanze per pura pigrizia”.



Tuttavia, l’assessore Attardo non ci sta a lasciare che la situazione continui così e chiede una maggiore collaborazione da parte della cittadinanza, altrimenti si vedrà costretto a rimuovere gli indumenti dalle vie principali. Una denuncia forte e decisa, che speriamo sia il primo passo per una maggiore responsabilizzazione collettiva.