L’assessore comunale Adriano Varisano porta la Croce Rossa Italiana a Favara

Dalla stretta collaborazione tra la Croce Rossa italiana e il comune di Favara, nasce l’obiettivo di offrire il miglior servizio possibile di sostegno e supporto alla popolazione favarese e dintorni.

Obiettivo che si è decisamente rafforzato in questi mesi di emergenza Covid-19, incontrando la sensibilità e determinazione eccezionali dell’assessore comunale Adriano Varisano in sinergia con la Croce Rossa Italiana il presidente provinciale Angelo Vita, contribuendo a rendere possibile una sede Cri in piazza Giarritella nello stabile del Centro Sociale a Favara.

Grazie a questa soluzione, infatti, non solo sarà possibile avere più spazio da offrire a volontari e dipendenti della Croce Rossa Italiana, ma rende d’altro canto l’aumento del servizio di solidarietà disponibile in tutto il territorio comunale dove sarà presente una vera e propria sede operativa. Oggi 3 dicembre 2020, sono stati siglati i progetti della nuova sede e a breve prenderanno il via.

Gli accordi sono stati raggiunti anche grazie al valido contributo della sindaca Anna Alba, Angelo Vita presidente provinciale Cri e alla tenacia dell’assessore Adriano Varisano, i quali si sono interessati fin da subito all’iniziativa, per renderla possibile e sostenere l’associazione che da sempre ha l’obiettivo di supportare e soccorrere coloro che ne hanno la necessità, sia sul territorio che nei comuni limitrofi.

Inoltre sempre nel Centro Sociale di piazza Giarritella è stato ufficializzato la sede dell’”UFF” “Unione Forze Favaresi” una coesione sociale per far fronte alle situazioni di emarginazione ed isolamento a cui alcuni soggetti fragili, come (anziani, disabili, persone senza fissa dimora, tossicodipendenti e alcool dipendenti, agli invalidi civili) sono inevitabilmente più esposti.