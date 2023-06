L’Associazione Arcobaleno e il Parco Letterario Luigi Pirandello presentano un imperdibile saggio artistico

L‘Associazione Arcobaleno, in collaborazione con il prestigioso Parco Letterario Luigi Pirandello, l’associazione culturale “il Cerchio” e il comune di Agrigento ha il piacere di annunciare un evento unico nel suo genere: un saggio artistico che si terrà presso il parco stesso. L’evento, che avrà luogo domenica 11 giugno 2023 alle ore 20:00, promette di essere un’esperienza straordinaria per gli amanti dell’arte, della cultura e della musica. L’ingresso sarà libero per tutti gli interessati, offrendo un’opportunità unica per immergersi in una serata di spettacolo e creatività. L’Associazione Arcobaleno, da sempre impegnata nella promozione delle arti e nella valorizzazione del talento locale, ha messo in piedi questo saggio artistico con l’obiettivo di creare uno spazio di condivisione e di espressione per artisti emergenti e affermati. Tra i protagonisti della serata, vi saranno illustri ospiti che contribuiranno ad arricchire l’evento con la loro presenza. In particolare, Pippo Palmieri, Leopoldo Lombardi, Enzo Longobardi e Cristian Callana. L’evento si terrà nel suggestivo scenario del Parco Letterario Luigi Pirandello, immerso nella natura e nella bellezza dei paesaggi agrigentini. Sarà un’occasione unica per godere dell’arte e della cultura in uno dei luoghi più suggestivi della città. L’Associazione Arcobaleno invita tutti gli appassionati di arte e cultura a partecipare a questa straordinaria serata di condivisione e scoperta. L’ingresso libero permette a chiunque di vivere un’esperienza artistica di alta qualità senza alcuna limitazione economica. Non perdete l’occasione di assistere a questo saggio artistico unico nel suo genere, dove la musica, la parola e l’interpretazione si fondono in un’armonia magica. L’Associazione Arcobaleno e il Parco Letterario Luigi Pirandello vi aspettano per una serata indimenticabile che celebrerà l’arte in tutte le sue forme.