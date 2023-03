L’Associazione E.R.A. “European Radioamateurs Association” apre a Raffadali una nuova sede per la tutela degli animali

L‘Associazione E.R.A. “European Radioamateurs Association” annuncia l’apertura di una nuova sede dedicata alla tutela degli animali a Raffadali, in provincia di Agrigento. La sede, che si occupa della prevenzione e della lotta ai maltrattamenti sugli animali, sarà diretta dalla coordinatrice provinciale Tania Di Rosa, recentemente nominata dal Coordinatore Nazionale Vicario Tommaso Minneci.

L’associazione, formata da membri altamente qualificati in materia di tutela degli animali, si propone di offrire un punto di forza e di aiuto per tutti gli animali della provincia di Agrigento. La nuova sede sarà operativa a breve e sarà situata in Via Porta Agrigento 86/90 a Raffadali.

La nomina di Tania Di Rosa come coordinatrice provinciale della sede di Raffadali testimonia l’impegno dell’associazione nella lotta ai maltrattamenti sugli animali e nella promozione del loro benessere. La coordinatrice provinciale sarà responsabile di coordinare le attività della sede e di svolgere attività di prevenzione e di controllo sui maltrattamenti sugli animali.

L’apertura della sede di Raffadali rappresenta un’importante iniziativa per la tutela degli animali nella provincia di Agrigento, offrendo un nuovo punto di riferimento per la tutela degli animali e un supporto per la prevenzione dei maltrattamenti.