L’associazione “I nostri Angeli in Paradiso” a Roma per incontrare Papa Francesco! (VIDEO)

Grande emozione per i pellegrini dell’associazione “I nostri Angeli in Paradiso” giunti a Roma, a San Pietro, per incontrare Papa Francesco!

Il Santo Padre il 14 dicembre 2022 ha accolto in udienza generale i pellegrini di Favara appartenenti all’associazione “I nostri Angeli in Paradiso”, ovvero tutti quei genitori che hanno perso un figlio prematuramente. A loro si sono uniti altri pellegrini, guidati da Fra’ Agatino Sicilia. Nel discorso in lingua italiana il Papa, continuando il ciclo di catechesi sul Discernimento, ha incentrato il suo discorso sui pellegrini: “Sono lieto di accogliere la Corale di Oristano con il loro Arcivescovo, l’Associazione Nazionale Marinai e l’Associazione “I nostri angeli in Paradiso” di Favara”.

Al termine, una delegazione dell’associazione “I nostri Angeli in Paradiso” hanno potuto avvicinare il Santo Padre, ricevere la sua benedizione e offrirgli alcuni doni tipici favaresi, come l’Agnello Pasquale e conchiglie di mandorle e pistacchio. Tra i partecipanti, inoltre, vi erano anche le suore del Madagascar appartenenti alla comunità “Porta Aperta” di Agrigento.