L’associazione Mareamico: Sfregiato la marna di Punta Bianca. Mareamico denuncia

“Un vergognoso atto vandalico ha sfregiato la marna di Punta Bianca”. Lo scrive in un post su Facebook Claudio Lombardo dell’associazione Mareamico di Agrigento.

“Nelle scorse ore qualche imbecille ha danneggiato la bianca marna con della vernice. Questo è un atto gravissimo e penalmente rilevante, poichè compiuto in un bene tutelato paesaggisticamente e con un vincolo di immodificabilità, già dal lontano 2001.

Mareamico ha presentato ai Carabinieri una denuncia per danneggiamento e inoltrato un esposto alla Regione, alla Soprintendenza, alla Capitaneria, al Sindaco ed alla Procura di Agrigento”.