L’attore Angelo Maria Sferrazza si è sposato. Scopriamo chi è la moglie.

Angelo Maria Sferrazza, attore siciliano, è convolato a nozze nel giorno del suo compleanno, il 22 giugno 2022 nella splendida cornice di Assisi. Lo abbiamo visto sul grande schermo come protagonista per la prima volta nel 2016 con il film “Un Santo senza parole”. È attualmente su Prime Video con il film “Lupo Bianco” e lo vedremo presto in televisione nella fiction “Viola come il mare” e nella serie “Protezione civile”.

La moglie Simona Schembri Dottoressa magistrale in Media, Comunicazione digitale e Giornalismo alla Sapienza di Roma, da sempre appassionata di Cinema, Fiction, Musica e Libri. Ha un legame viscerale con la Sicilia, terra natìa dei suoi genitori e di tutta la sua famiglia. Da alcuni anni è Responsabile della Comunicazione e Ufficio stampa di Angelo Maria Sferrazza. Soggettista, Sceneggiatrice e Coordinatrice di Produzione del Cortometraggio “Il Giovane Giudice – Rosario Livatino” (2019) di Angelo Maria Sferrazza, progetto che li ha visti per la prima volta insieme su un set. Simona Schembri ha collaborato con riviste on-line, settimanali, periodici, scrivendo per lo più di Cultura, Cinema ed Eventi.

