L’attore siciliano Angelo Maria Sferrazza nel film “Lupo Bianco”.

Angelo Maria Sferrazza nel film “Lupo Bianco” su Amazon Prime Video, nella fiction targata Lux Vide “Viola come il mare” e nella serie tv “Protezione Civile” con Ambra Angiolini.

Angelo Maria Sferrazza è su Amazon Prime Video con il film “Lupo Bianco”, che narra le vicende di Carlo Olmo, benefattore distintosi durante la prima ondata della pandemia, nonché i suoi trascorsi da bambino e la sua evoluzione davvero singolare. “Avevo già lavorato con il regista Tony Gangitano – racconta Angelo Maria Sferrazza – abbiamo una sintonia ottima. Lui è molto esigente come lo sono io, per cui viaggiamo sulla stessa linea. Il ruolo di “Battito d’Ali” – continua l’attore – nel film “Lupo Bianco” è stato breve ma significativo. Il perchè lo potrete scoprire guardando il film su Amazon Prime Video”.



L’attore siciliano è anche nel cast della nuova fiction Mediaset “Viola come il mare”, prodotta da Lux Vide, che vedrà come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, per la regia di Francesco Vicario, in onda presumibilmente in autunno. “Ho lavorato con la collega Francesca Chillemi, anche lei siciliana come me – afferma Angelo Maria Sferrazza – e infatti abbiamo parlato parecchio della Sicilia. Tra l’altro, è una serie televisiva basata sul romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, edito da Sellerio Editore”.

In questi giorni a Roma e a Maggio nell’isola di Stromboli, Angelo Maria Sferrazza sarà impegnato sul set della serie televisiva “Protezione Civile”, diretta da Marco Pontecorvo, lo stesso regista che aveva diretto “Alfredino – Una storia italiana”, la storia del bambino caduto nel pozzo a Vermicino. “Il ruolo di ricercatore è stato una sorpresa – rivela l’attore – ma soprattutto lavorare con Ambra Angiolini, bravissima interprete, persona simpatica e affettuosa. Si è instaurato subito un rapporto di piacevole armonia – conclude – ottime basi per un lavoro costruttivo sul set”.