Lavori di manutenzione al Fanaco. Turni sospesi fino alle 18.00 a Canicatti, Casteltermini, Aragona, Favara, Campobello di Licata e Ravanusa

Siciliacque S.p.A. ci ha informati che, a partire dalle ore 05:00 di ieri 15/09/2025, ha interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco-Madonie Ovest, per eseguire degli interventi di manutenzione.

Tale situazione ha provocato la sospensione della fornitura idrica ai comuni di Favara, Casteltermini e Canicattì, nonché la consequenziale riduzione della fornitura consegnata ai comuni di Aragona,

Campobello di Licata e Ravanusa. Siciliacque S.p.A. prevede di poter ripristinare le forniture idriche tra le ore 16:00 e le ore 18:00 di oggi 16/09/2025.

Si informa che le turnazioni idriche in programma nei comuni elencati sopra subiranno delle limitazioni e/o degli slittamenti, fino al ripristinarsi della regolare fornitura idrica, con possibili disservizi idrici per le utenze servite.