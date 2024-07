Le allieve della Asd Contemporary School Dance di Miriam Mignemi trionfano a Salerno

Un weekend indimenticabile per la Asd Contemporary School Dance di Miriam Mignemi, le cui allieve hanno brillato al Viaggio Danza Summer Campus a Salerno. Queste giovani danzatrici hanno portato alto il nome di Favara, distinguendosi per talento e dedizione in ogni esibizione. Le allieve premiate della sede di Favara sono: Adelaide Barbato, Adele Cusumano, Manuela Milioti e Gloria Russello. Dalla sede di Campobello di Licata, invece, hanno partecipato Aurora Lauricella, Ambra Lombardi e Giorgia Termini. Queste ragazze hanno saputo conquistare il cuore di giurati e pubblico, portando a casa numerosi riconoscimenti. Tra i premi ricevuti, Adelaide Barbato, Adele Cusumano, Gloria Russello, Aurora Lauricella e Giorgia Termini hanno ottenuto la borsa di studio Viaggio Danza Summer Campus Salerno. Adele Cusumano, Manuela Milioti, Gloria Russello, Aurora Lauricella, Ambra Lombardi e Giorgia Termini sono state premiate con la borsa di studio Viaggio Danza in Tour Milano. Manuela Milioti, Gloria Russello e Ambra Lombardi hanno ricevuto la borsa di studio Viaggio Danza in Tour Grotte di Castellana. Manuela Milioti, Gloria Russello e Aurora Lauricella hanno conquistato la borsa di studio per il Musical “Dreaming”, assegnata dal Maestro A. Guerra. Infine, Gloria Russello e Ambra Lombardi hanno ricevuto la borsa di studio per la danza contemporanea, “Libera la tua espressione”, assegnata dal Maestro A. Cattaneo.

Le sette allieve hanno ottenuto ben 18 borse di studio complessive, un risultato che testimonia la loro straordinaria preparazione. Per tre giorni intensi, hanno studiato con insegnanti di fama internazionale come Ludmill Cakalli, Tatiana Sulejmani, Denita Cozzolino, Mercurio, Maura Paparo, M. Villanova, A. Cattaneo e M. Squillace. La passione e l’impegno di Miriam Mignemi sono stati premiati con un riconoscimento al merito per la diffusione della danza e una borsa di studio per un corso di formazione di 8 ore per insegnanti, condotto da Gisella Zilembo. Miriam Mignemi ha dichiarato con emozione: “Erano le più piccole, e ricevere numerosi complimenti per la loro preparazione ad ogni lezione, mi ha riempito d’orgoglio. Oggi sul palco per il galà finale mi hanno emozionata, durante le performance, vedendomi per la prima volta tra il pubblico a sostenere il loro talento e non dietro le quinte e durante la premiazione”. Questi successi rappresentano solo l’inizio di una brillante carriera per le giovani allieve della Asd Contemporary School Dance. Con il supporto di insegnanti dedicati e un ambiente stimolante, il futuro della danza a Favara e Campobello di Licata appare luminoso e promettente.