Le Ferrari sulla Costa del Mito. Il Club “Gilles Villeneuve” di Palermo alla scoperta di Palma di Montechiaro,  del Gattopardo e della Valle dei Templi

La passione per il Cavallino Rampante incontra la bellezza senza tempo della Costa del Mito. Sabato 31 gennaio torna l’atteso appuntamento con il Ferrari Tour del Club “Gilles Villeneuve” di Palermo, un evento che unisce motori, cultura e promozione del territorio, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia. Le prestigiose vetture Ferrari partiranno in mattinata da Palermo per iniziare il tour da Castelvetrano–Selinunte. Alle ore 12 raggiungeranno Palma di Montechiaro, città simbolo dei luoghi del Gattopardo. Qui le auto sfileranno lungo le vie cittadine e resteranno in esposizione ai piedi della scalinata della Chiesa Madre per offrire a cittadini e visitatori uno spettacolo unico. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, il tour proseguirà ad Agrigento, dove le Ferrari sfileranno nel centro cittadino per poi essere schierate all’interno della Villa Bonfiglio, regalando emozioni e curiosità agli appassionati di tutte le età.



Nel pomeriggio di domenica, di ritorno a Palermo, le vetture faranno un’altra tappa a Canicattì.

«Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con le Ferrari sulla Costa del Mito – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi –. Si tratta di una prestigiosa opportunità di promozione, capace di accogliere sul nostro territorio ospiti particolarmente graditi e, al contempo, di offrire un vivace momento di partecipazione ai cittadini. Desidero ringraziare il presidente del Ferrari Club “Gilles Villeneuve”, Antonio Bonadonna, e le amministrazioni comunali di Palma di Montechiaro e di Agrigento per la collaborazione». L’evento celebra l’eccellenza automobilistica italiana, valorizza un territorio ricco di storia, cultura e bellezza, e conferma la Costa del Mito come scenario ideale per iniziative come questa.