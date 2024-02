Le Grotte Vaporose del Monte Kronio riaprono al pubblico: un’esperienza sensoriale unica a Sciacca

Dopo settimane di attesa, finalmente è giunto il momento tanto atteso: le Grotte Vaporose del Monte Kronio di Sciacca riaprono le loro porte al pubblico. Questo gioiello nascosto, parte integrante del Museo Diffuso dei 5 Sensi, è pronto ad accogliere visitatori e curiosi, pronti a immergersi in un mondo di suggestioni e meraviglie naturali. Il ritorno delle visite turistiche alle Grotte Vaporose è un evento attesissimo sia dagli abitanti del luogo che dai turisti in visita a Sciacca. Grazie a settimane di lavori di manutenzione, il sito è stato reso ancora più accogliente e sicuro per chi desidera esplorare i suoi misteri e le sue bellezze. Il calendario delle visite è stato pensato per soddisfare le esigenze di tutti: ogni sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle 12:00, i visitatori avranno l’opportunità di vivere un’avventura indimenticabile all’interno delle grotte. Tuttavia, per coloro che desiderano esplorare questo luogo in orari diversi o che necessitano di ulteriori informazioni, il customer service del Museo Diffuso dei 5 Sensi è a disposizione al numero 334 322 0888 o via email all’indirizzo info@sciacca5sensi.it. È importante sottolineare che l’apertura delle Grotte Vaporose è resa possibile grazie all’impegno e al grande spirito di comunità dei Custodi dei beni comuni del Museo Diffuso. Questi individui straordinari si dedicano con passione a preservare e valorizzare i tesori naturali e culturali della città, consentendo a tutti di godere di esperienze uniche e indimenticabili. Non perdete l’opportunità di vivere questa straordinaria esperienza e di scoprire i segreti nascosti sotto la superficie di Sciacca.