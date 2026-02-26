Le Lady Chef siciliane a Sanremo: sapori dell’Isola nella settimana del Festival

Durante la settimana del Festival di Sanremo, non solo musica e spettacolo. A rappresentare la Sicilia, quest’anno, anche un gruppo di Lady Chef provenienti da Licata, Palermo e Agrigento. Le cuoche hanno lavorato all’interno della cucina del Gambero Rosso, affiancando lo chef Brioschi, Giorgione e il figlio Giuseppe nella preparazione di una cena interamente dedicata alla tradizione siciliana. Un percorso gastronomico completo, dall’antipasto al dolce, pensato per raccontare i profumi e i sapori dell’Isola a un pubblico selezionato composto da giornalisti, addetti ai lavori, manager e attori. Tra gli ospiti anche la cantante Malika Ayane. Un’esperienza intensa, vissuta nel cuore della settimana più seguita della musica italiana, che ha portato a Sanremo l’identità culinaria siciliana con professionalità e passione.

