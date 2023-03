“Le Traveggole” di Favara vince l’Agrigento Cooking Show 2023 con il loro “Tortino di verdure, patate e carciofi croccanti”

Il 75° “Mandorlo in Fiore” ha visto l’edizione dell’Agrigento Cooking Show 2023, concorso culinario ideato da Marco Gallo e organizzato in collaborazione con Valle dei Templi Film Commission. Dieci ristoranti provenienti da otto comuni della provincia hanno partecipato alla competizione, presentando i loro piatti migliori.

La finale, condotta dal direttore artistico Marco Gallo e Giuliana Miccichè, ha visto la vittoria del ristorante “Le Traveggole” – Alba Palace di Favara con Riflessi Studios, che ha presentato un piatto molto suggestivo: “Tortino di verdure, patate e carciofi croccanti su un fondo di crema al caprino”. La trattoria Kamicos di Siculiana si è classificata al secondo posto con il loro piatto intramontabile della tradizione culinaria siciliana, “Pasta con sugo e polpette di sarde”, mentre il terzo posto è andato all’Osteria dei Folli per la loro pasta pomodori secchi, capperi e pecorino.

Questa edizione, ha visto la partecipazione di Giorgione, ospite speciale e componente della giuria del format televisivo di successo “Giorgione – Orto e cucina” di Gambero Rosso Channel, insieme al patron del ristorante di Granofino, Mario Ciulla, che ha collaborato e sostenuto questa edizione. Una giuria, composta da esperti del settore gastronomico, ha elogiato la creatività e la qualità dei piatti presentati dai partecipanti. Il pubblico presente è stato coinvolto nell’evento, dimostrando ancora una volta l’importanza della cucina nella cultura siciliana.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e il primo cittadino di Sciacca, Francesca Valenti, hanno partecipato alla finale, dimostrando il loro sostegno all’evento e alla cultura culinaria della regione.

L’Agrigento Cooking Show si conferma un grande successo, dimostrando ancora una volta la ricchezza e la diversità della cucina siciliana. La prossima edizione sarà sicuramente attesa con grande entusiasmo da tutti gli appassionati di cucina e cultura.