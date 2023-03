Legacoop Sicilia coord. Ag.Pa. Tp: “Serve nuovo ossigeno per il mercato vitivinicolo”

Il settore vitivinicolo siciliano sta attraversando una crisi che sta colpendo l’intera catena di produzione, dai produttori ai consumatori. Secondo Legacoop, il coordinamento dell’area Ag.Pa.Tp, che ha sentito le proprie cooperative attive nel settore vitivinicolo, la situazione è estremamente preoccupante.

Il coordinatore di Legacoop Sicilia coord. Ag.Pa.Tp, Domenico Pistone, ha dichiarato che il settore del vino sta versando in condizioni di emergenza e ha bisogno di strumenti urgenti e risolutivi. A tal proposito, concorda con quanto già richiesto da alcune organizzazioni di produttori al fine di consentire anche sul territorio siciliano l’avvio di procedure straordinarie come lo stoccaggio e la distillazione di crisi praticata con prezzi congrui.

Pistone ha sottolineato che la distillazione non distrugge il prodotto ma lo destina alla produzione di alcol per disinfettanti, mentre lo stoccaggio dei vini, con una dotazione finanziaria, consentirebbe alle cantine sociali di avere maggiore liquidità in attesa di una ripresa del mercato.

Il coordinatore di Legacoop Sicilia coord. Ag.Pa.Tp ha chiesto ai Governi Regionale e Nazionale di individuare tutte le possibili soluzioni per dare nuovo ossigeno al mercato vitivinicolo e consentire alle aziende di arrivare alla prossima campagna 2023-2024 con poche giacenze. Ha anche citato l’esempio della Francia, che ha stanziato 160 milioni di euro a sostegno del comparto vitivinicolo.

Legacoop avvierà un’interlocuzione con l’assessorato all’Agricoltura della regione siciliana per chiedere tutte le misure in grado di sostenere le imprese vitivinicole, come già fatto in altri paesi.

Pistone ha concluso che, al fine di rilanciare il comparto, è necessario definire un piano straordinario che riguardi la promozione, la sperimentazione e la ricerca, coinvolgendo le istituzioni regionali, i consorzi e le associazioni di categoria.