L’ennesimo caos sulle bollette Tari: La beffa che colpisce i cittadini

L‘inefficienza nella gestione delle bollette Tari è diventata una storia senza fine, una saga di disfunzioni amministrative che i cittadini stanno ormai affrontando con crescente frustrazione. Il caos che circonda le bollette Tari è ormai una realtà conosciuta da tutti, con i ritardi nell’emissione e l’invio di bollette in ritardo, alcune delle quali giungono addirittura dopo la scadenza. Questo è un problema che ha fatto perdere la pazienza a molti cittadini, ma ciò che stiamo per esporre è ancora più sconcertante. I Consiglieri Comunali, Lentini Giuseppe e Indelicato Miriam, hanno sollevato un nuovo episodio di disorganizzazione che sta mettendo a dura prova i contribuenti. La situazione è talmente grave che, dopo il danno causato dai precedenti disagi, arriva ora la “beffa”. Numerosi cittadini si sono trovati di fronte a un ostacolo insormontabile al momento del pagamento dell’imposta Tari attraverso il bollettino pre-marcato inviato dal comune: l’importo riportato sul bollettino è completamente diverso da quello indicato sulla bolletta originale.

Qui sotto la nota integrale inviata in redazione dai consiglieri comunale Lentini e Indelicato:

“Ennesimo caos sulle bollette Tari. Dopo i disagi già analizzati e che tutti i cittadini ormai conoscono, relativi ai ritardi sull’emissione delle bollette Tari e all’invio di fin troppe bollette con notevole ritardo (molte già scadute) agli utenti, registriamo l’ennesimo caos. Dopo il danno arriva la beffa: molti cittadini ci hanno segnalato di essersi ritrovati al momento del pagamento dell’imposta TARI attraverso il bollettino pre marcato inviato dal comune, una cifra differente rispetto a quella riportata sulla bolletta. Un cittadino (nel caso specifico molti più di uno) che vuole rispettare i termini di scadenza e pagare le tasse, dopo essersi recato dall’esercente si ritrova quindi al momento in cui l’operatore scannerizza il relativo codice QR a non poter pagare e inoltre nella situazione attuale in cui gli uffici TARI sono (si spera ancora per poco) chiusi al pubblico a dover aspettare (e non poco tempo) che la bolletta venga riemessa correttamente e questo solo per poter fare il suo dovere, ovvero pagare le tasse. Non è possibile che i cittadini debbano vivere questi disagi e perdere il loro tempo dietro i disservizi continui della pubblica amministrazione, pertanto chiediamo al Sindaco di esigere dall’impresa affidataria la ristampa e l’invio di tutte le bollette errate senza alcun aggravio di spesa per il nostro Ente. I cittadini non meritato di essere governati approssimativamente come stanno facendo il Capo Popolo e la sua giunta”.