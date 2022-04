L’eredità della resistenza in questo 25 Aprile e la parabola dei talenti: riflessioni di un romantico senza illusioni

Nell’ approssimarsi della celebrazione del 25 Aprile p.v. andrebbe fatta una riflessione sul bilancio a tanti anni di distanza, di come è stata amministrata, gestita, compiuta l’eredita’ morale e culturale della Resistenza. Non perchè manchino le attività formative del ricordo dei costi della riconquistata libertà dal buio del nazifascismo. Quelle ci sono certo e anche ben riuscite nel tempo. Con il coinvolgimento delle scuole e I dibattiti sui social che adesso fanno tanto global. L’Italia è protagonista nell’economia Green e certamente la coscienza collettiva è avanzata in tema di cura dell’ambiente per aver acquisito una maggiore sensibilità ai temi della conservazione e valorizzazione ambientale.

“La tecnologia ha prodotto un mezzo di comunicazione che permette il contatto istantaneo tra individui o istituzioni in ogni parte del mondo, oltre che l’archiviazione e il recupero di enormi quantità di informazioni semplicemente premendo un pulsante”. La febbre di dare una risposta istantaneamente alla impetuosa marea di messaggi social su qualunque argomento senza la necessaria elaborazione teorica sembra aver oscurato uno dei “talenti”, per citare la nota parabola, consegnatati dalla Resistenza, ossia: il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli per una eguaglianza sostanziale tra cittadini. Il ceto medio scivola sempre di piu’ verso la sparizione, la povertà aumenta, specie quella dell’istruzione a dispetto di un mondo di informazioni ad alta tecnologia e bassi costi. Le aziende di stato del dopoguerra vennero liquidate perchè svolgevano un ruolo sociale e antieconomico mentre oggi le aziende ricevono I soldi dello stato e licenziano per delocalizzazione (leggi vertenze in Sicilia).

E’ il mondo dell’eguaglianza e dell’equità che andrebbe riscoperto il questa celebrazione del 25 Aprile. Anche la capacità di sognare un futuro diverso, di lavorare per un futuro diverso. Non rimanere schiacciati dalla morsa della contabilità quotidiana, immaginare strumenti che includano ogni Cittadino nel pagare tributi secondo le sue effettive possibilità e non solo per le necessità comunali che restano tanto sacrosante quanto disattese se affidate solo alla calcolatrice. Le OO.SS. confederali nei comuni svolgono un ruolo piu’ da croce rossa che di soggetto collettivo in cui si svolge la personalità del lavoratore: un aiuto contro il fuoco amico della burocrazia per la ricerca di risorse utile alle famiglie. Grandi soggetti collettivi come I partiti ridotti a macchine elettorali con non parlano delle persone dei loro bisogni.Dei loro sogni. Appiattiti sul presente, schiacciati dall’esistente difficile e precario. Infine il piu’ terribile la Guerra. Per restare nella parabola dei talenti la pace è quello che ha avuto un solo talento sotterrato e che non ha prodotto nulla. Il manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi è il talento che l’Europa avrebbe dovuto fare fruttare e anche se forse non avrebbe impedito l’invasione Ucraina. IN un mondo di grandi imperi nucleari una power soft come l’Europa unita forte del ricordo di due grandi “stragi inutili” sarebbe e forse ancora, potrebbe essere una risorsa per una “comunità Umana”.Siamo ancora in salita e conserviamo ancora qualche talento l’eredità del 25 Aprile non è perduta dobbiamo farcela.