L’estate che avanza non ferma l’attività agonistica della scuderia Nebrosport impegnata al 4° Slalom Città di Castell’Umberto

Sant’Angelo di Brolo, 11 luglio 2025 – Dopo le emozioni dello slalom di Librizzi, la Scuderia Nebrosport è pronta a schierarsi nuovamente ai nastri di partenza per la seconda avvincente sfida del primo Trofeo dei Nebrodi: il 4° Slalom Città di Castell’Umberto, in programma domenica 13 luglio 2025. Forte di un gruppo motivato a far bene, il team sarà presente con dodici piloti pronti a sfilare tra le postazioni umbertine.

Ad aprire le danze sarà Carmelo Perna, al volante di Peugeot 106 di classe N1400. Dopo aver fatto registrare la sua ultima presenza allo slalom di Ucria nel settembre 2024, si appresta con grande entusiasmo ad affrontare per la prima volta la kermesse di Castell’Umberto.

A cercare il riscatto ci sarà Gianfranco Starvagi, reduce da una prova condizionata dalla pioggia a Librizzi, dove ha chiuso 22° assoluto e 3° di classe su Peugeot 106 N1600. Il portacolori Nebrosport è intenzionato a voltare pagina proprio sulle strade di casa e rilanciarsi con una gara di livello.

Motivazione alle stelle anche per Mattia Tirintino, protagonista di una splendida prova nel precedente appuntamento. A Librizzi, il giovane driver ha conquistato il primo posto sia di classe che di gruppo nella combattutissima N1600, chiudendo 16° assoluto. Al volante della sua Peugeot 106, tenterà di replicare il successo e consolidare il suo ruolo da protagonista.

In classe N1600, anche Stefano Pruiti su CITROEN SAXO non poteva assolutamente mancare l’appuntamento sulle strade di casa. Ad un anno di distanza il pilota umbertino torna in gara in uno slalom a cui tiene particolarmente, non solo nei panni di concorrente, ma anche come amministratore e organizzatore.

Primo appuntamento della stagione anche per Antonio Furnari, al volante di Renault Clio Williams 2000 di gruppo N. Anche per lui si tratta della prima volta in uno slalom che non vede l’ora di poter affrontare dopo l’ultima presenza registrata tra le postazioni di Torregrotta lo scorso settembre.

Pronto a tornare in gara anche Samuel Manera, che ripresenterà la sua Peugeot 205 di classe A1400. A Librizzi è stato penalizzato da problemi elettrici che ne hanno condizionato la performance, ma ora punta a una gara senza intoppi per esprimere tutto il suo potenziale.

Nella stessa classe segue Antonello Giammillaro su Peugeot 106. Anche lui al primo slalom del 2025 dopo quello di Torregrotta della passata stagione in cui aveva chiuso con un buon quarto posto di classe. Una gara di casa che di anno in anno lo vede partecipe e che conosce perfettamente, anche in quanto membro degli organizzatori.

Esordio con i colori della scuderia Nebrosport per Francesco Pirri, a bordo della sua scattante Fiat 127 di Classe S3. Il giovane alfiere tenterà di far bene in questa quarta edizione dello Slalom Città di Castell’Umberto dopo aver chiuso la scorsa stagione con lo Slalom di Torregrotta, dove ha ottenuto un eccellente primo posto di classe e quarto di gruppo speciale.

Nel Gruppo Speciale S7, sarà nuovamente il brontese Biagio Meli a difendere i colori Nebrosport con la sua Fiat Uno Turbo. Dopo il 13° posto assoluto, terzo di classe e quinto di gruppo ottenuti a Librizzi, nonostante la rottura del semiasse e una manche disputata sul bagnato, Meli cercherà continuità, per restare in lotta per la Quinta Zona e il Campionato Siciliano Slalom.

A seguire l’umbertino Maurizio Agostino in pista su Fiat Uno Turbo di classe E1 Italia oltre 2000. Anche per lui l’obiettivo è quello di poter portare a termine una gara positiva dopo l’ultima presenza allo slalom di Ucria del settembre 2024.

In classe E2SH 1.150 torna protagonista Matteo Ruggeri, al volante della sua Peugeot 106. A Librizzi aveva centrato il primo posto sia di classe che di gruppo con il 27° assoluto, nonostante la mancata partecipazione alla terza manche per via della pioggia. Anche a Castell’Umberto sarà tra gli osservati speciali.

Infine, occhi puntati su Luca Radici che sarà di nuovo in gara con la sua SemogBravo Sport nella categoria Kart Cross. Il pilota sinagrese è reduce da un eccellente quarto posto assoluto, primo di classe e di gruppo, penalizzato solo dalla pioggia dell’ultima manche che gli ha tolto l’opportunità di salire ancora più in alto in classifica. A Castell’Umberto ripartirà con il piede giusto, deciso a lottare per il podio assoluto.