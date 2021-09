L’ex direttivo del Circolo di Favara risponde al commissario provinciale di Fratelli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata in redazione a firma dall’ex direttivo del Circolo di Favara in merito al commissariamento del Circolo territoriale per comportamenti sleali da membri del direttivo. Alleghiamo integralmente la nota sotto:

Per Correttezza nei confronti della città e degli elettori favaresi è giusto chiarire che la comunicazione di oggi del Signor Pisano (tra le altre cose siamo venuti a conoscenza di questo pseudo commissariamento dai giornali e non con una comunicazione ufficiale) è del tutto fuori tempo in quanto il 90% del direttivo (quello legittimato dallo statuto nazionale) si è autosospeso il 25 agosto 2021 dandone comunicazione ufficiale al Coord Regionale On. Cannella e al responsabile organizzazione On. Donzelli.

Al commissario provinciale rimandiamo l’aggettivo “sleali” perché tali non siamo stati, anzi abbiamo sempre cercato un confronto democratico all’interno delle sedi del partito e nella diatriba politica abbiamo anche mantenuto alto l’orgoglio di essere Fratelli d’Italia e come imposto dal nostro codice etico non abbiamo diramato alcuna nota a riguardo (fino ad oggi).

Smentiamo un’altra falsità scritta dal commissario, non abbiamo fatto alcun accordo in sordina con nessun’altro candidato Sindaco; i dirigenti del circolo sono e sempre resteranno (almeno fino a quando gli organi superiori del partito lo riterranno opportuno) membri del partito della Meloni.

Il circolo fondato da noi nel gennaio 2020 aveva un solo obiettivo, riportare al centro della scena politica favarese unana classe dirigente giovane e preparata. Al netto dell’emergenza sanitaria il direttivo si è speso ed è intervenuto per il regolamento tari, il piano triennale delle opere pubbliche ect. Ha anche instaurato un confronto con le associazioni di categoria. Si erano create le condizioni per crescere territorialmente.

Purtroppo le irragionevoli prese di posizione del Pisano, le nomine perpetrate disattendendo pure lo statuto nazionale hanno annullato l’autonomia locale e hanno fatto scemare anche il confronto in vista delle elezioni amministrative di ottobre.

Ma nonostante tutto a Pisano auguriamo un grande successo, migliore di gran lunga del risultato ottenuto alle elezioni di Agrigento; casa sua.

Alleghiamo copia della lettera mandata ai responsabili regionali e nazionali.

Antonio Moscato

Antonio Piazza

Mariagrazia Alongi

Stefano Nobile

Antonio Scalia