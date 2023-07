L’ex giocatore del Palermo, Luca Ficarrotta, si aggrega alla Pro Favara 1984

Luca Ficarrotta, 32 anni, palermitano, attaccante, è un nuovo giocatore della SSD Pro Favara 1984.

Il sensazionale colpo di mercato, che potenzia ulteriormente l’organico messo a disposizione al mister Gaetano Catalano è stato voluto e centrato dall’intera dirigenza gialloblu. Accordo raggiunto tra le parti senza tentennamenti con Luca Ficarrotta, artefice della promozione in serie D del Siracusa, che ha voluto sposare il progetto Pro Favara, aggregandosi ad una rosa di giocatori di categoria superiore, tra riconfermati e nuovi arrivi.

Questa la sua ricca carriera tra Serie C, Lega Pro e serie D. Inizia a giocare nelle giovanili dell’U.S. Città di Palermo, trasferendosi poi nel settore giovanile della Juventus che, nel 2008, lo presta alla Nocerina militando sempre nelle giovanili. Nel 2009 si trasferisce alla Cavese, in Lega Pro Prima Divisione.

Esordisce fra i professionisti con la maglia del Trapani, con cui nel 2010-2011 ottiene la promozione in Lega Pro Prima Divisione. Poi si trasferisce al Casale.

Nel 2013-2014 torna alla Nocerina.

Nella stagione successiva milita con l’Agropoli quindi completa la stagione al Noto.

Nel 2016 si trasferisce alla Frattese e poi al Roccella.

Nel 2017 si trasferisce alla Sancataldese per 2 stagioni. Poi va al Marsala.

Da palermitano veste la maglia rosanero esordendo l’8 settembre 2019.

Dopo il Palermo nell’estate del 2020 viene tesserato dal Città di Sant’Agata, in Serie D. Successivamente viene tesserato dal Troina.

Il 23 luglio 2021 viene tesserato dal Giarre.

Il 4 luglio 2022 si trasferisce al Siracusa, in Eccellenza. Esordisce il 28 agosto seguente segnando, con una punizione da trentacinque metri, il gol decisivo per l’1-0 in trasferta nel derby contro il Real Siracusa valevole l’andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Chiude la stagione al secondo posto in campionato con 13 gol in 28 presenze, qualificandosi per i play-off; nell’appendice della stagione segna 4 gol in 5 partite, fino alla finale vinta con l’Enna con conseguente promozione in Serie D.