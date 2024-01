L’I.C. “G. Guarino” di Favara celebra la giornata internazionale contro il bullismo con il lancio del progetto “UNO, NESSUNO E 100 GIGA”

L‘Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara si prepara ad accogliere la Giornata Internazionale contro il Bullismo con un evento speciale che mira a sensibilizzare gli alunni sull’importanza dei valori democratici e della tolleranza. L’appuntamento è fissato per il 7 febbraio 2024, alle ore 9.00, presso l’Aula Polifunzionale “G.Valenti” dell’IC Guarino di Favara. L’obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere comportamenti ispirati ai principi sanciti dalla Carta costituzionale, incoraggiando gli studenti a diventare cittadini consapevoli e responsabili. La lotta contro il bullismo e il cyberbullismo diventa centrale in questa giornata, evidenziando l’impegno dell’istituto nel creare un ambiente scolastico sicuro e inclusivo.

In questa cornice, verrà ufficialmente lanciato il progetto “UNO, NESSUNO E 100 GIGA”, un’iniziativa pilota finanziata dalla Regione Sicilia per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella regione. Il progetto è stato attentamente predisposto dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti ed efficaci per contrastare fenomeni di violenza e discriminazione tra gli studenti. La cerimonia di lancio sarà arricchita dalla presenza dei docenti, genitori e, ovviamente, degli studenti stessi, i veri protagonisti di questa importante iniziativa. Sarà un’occasione per riflettere collettivamente sull’importanza di contrastare il bullismo e di promuovere una cultura basata sull’inclusione e sulla convivenza pacifica.