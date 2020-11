L’I.I.S.S. “E. FERMI” riprende l’attività didattica in presenza

L’ I.I.S.S. “E. FERMI” di Aragona, con le sue sedi coordinate di Favara e Racalmuto, il prossimo lunedì 30 novembre accoglierà i propri studenti nelle rispettive sedi per riprendere le attività di laboratorio, cosi come consentito dal Dpcm del 03.11.2020 attualmente in vigore.

L’Istituzione scolastica ha approntato, a tal fine, un orario specificamente modulato, per venire incontro alle esigenze degli alunni e delle famiglie, in cui è centrale la funzione dei laboratori didattici, tratto essenziale e caratterizzante dell’offerta formativa. Contestualmente sono state potenziate le procedure e i dispositivi per la prevenzione del Covid 19, in modo che il rientro a scuola possa avvenire in tutta sicurezza. Tutti gli studenti potranno svolgere le esercitazioni pratiche nei propri laboratori, continuando il proprio percorso didattico formativo, così come previsto nel Ptof, in aggiunta alle consuete attività dei Pcto, che continuano regolarmente a svolgersi, cosi come programmato in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, ma con le modalità E Learning. L’auspicio della D.S. Dott.ssa Casalicchio e di tutto il corpo docente è quello di poter ritornare al più presto ad una situazione di normalità, con la piena ripresa di tutte le attività di didattiche in presenza di cui la riapertura dei laboratori rappresenta un primo ed importante passo.