Lia Minio nominata presidente provinciale del Consiglio Nazionale Diritti dell’Infanzia e Adolescenza

La favarese Lia Minio, direttrice dell’accademia dello spettacolo “Palladium”, è stata nominata presidente provinciale del Consiglio Nazionale Diritti dell’Infanzia e Adolescenza (Conadi). L’associazione ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e alla tutela dei diritti di tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti sanciti dalla convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Le competenze che ho sviluppato nel contesto sociale nella promozione culturale e l’esperienza maturata nella formazione dei giovani verranno messe al servizio del comitato di Agrigento a tutela dei diritti di tutti i bambini e adolescenti” dice Lia Minio.

Conadi sostiene campagne a favore dei bambini che hanno notevoli difficoltà a ricevere cure e protezione. Vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione. “Conadi è un presidio importante in difesa dei diritti degli adolescenti – aggiunge Lia Minio – e pertanto il comitato provinciale di Agrigento che presiedo dovrà seguire le attività con particolare attenzione.”

Nell’ambito del programma “Storia di un grande amore.. per i bambini”, Conadi Agrigento promuoverà vari interventi di sostegno con l’attivazione di un servizio che – proprio grazie alla sinergia tra le amministrazioni locali, le scuole e l’università – cercherà di combattere le diseguaglianze raggiungendo i più vulnerabili. La nomina di Lia Minio a presidente provinciale Conadi Agrigento è stata ratificata nei scorsi giorni e, naturalmente, riempie di orgoglio la città favarese.