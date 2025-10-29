Licata: 33 persone deferite per furto, abusivismo edilizio e occupazione arbitraria di immobili popolari

A conclusione di un servizio coordinato a largo raggio, i Carabinieri della Stazione di Licata, con il supporto dei militari dei reparti dipendenti del Comando Compagnia, di personale A.I.C.A. Agrigento, Enel Energia e dei tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno deferito in stato di libertà 33 persone per furto aggravato di acqua ed energia elettrica, abusivismo edilizio e occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui. L’attività, estesa ai complessi di edilizia popolare di via Torregrossa e via La Marmora, ha consentito di accertare numerosi allacci abusivi alle reti idriche ed elettriche, opere murarie realizzate in assenza delle previste autorizzazioni – in alcuni casi finalizzate allacreazione di garage privati nelle aree comuni condominiali – e diversi casi di occupazione illegittima di appartamenti.



Nel corso del servizio sono stati controllati 112 soggetti, tra assegnatari e occupanti degli alloggi, con l’impiego di oltre 20 militari dell’Arma, in sinergia con gli enti tecnici e gestori dei servizi pubblici, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e tutelare il patrimonio pubblico. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione degli indagati non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali loro effettive responsabilità.