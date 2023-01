LICATA: ARRESTATO UN UOMO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Nella mattinata del 15 gennaio u.s., i militari della Stazione Carabinieri di Licata hanno tratto in arresto T. M., 46enne del posto, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, in verosimile stato di alterazione psico-fisica, alla vista dei militari, intervenuti presso la sua abitazione a seguito di segnalazione per lite, si era immediatamente dato alla fuga salendo sul tetto e tentando di disfarsi della sostanza stupefacente in suo possesso.

Il personale operante, dopo essere riusciti a calmarlo e ricondurlo dentro l’abitazione,hanno rinvenuto, a seguito di accurata perquisizione, 8 involucri in cellophane trasparente contenenti in totale circa 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina pronta allo spaccio, opportunamente sequestrata in attesa delle analisi del caso. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato condotto presso la propria dimora in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, che è stata celebrata nella tarda mattinata odierna. Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare le responsabilità del soggetto che non sono ancora definitivamente accertate.