Licata: Arrestato un uomo ritenuto responsabile di rapina aggravata.

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Licata, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, F. S. 33enne pregiudicato di Licata, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. L’uomo, intorno alle 12:00 di ieri, a bordo di una bicicletta, ha avvicinato un’anziana donna, la quale stava percorrendo corso Umberto, una delle principali arterie cittadine ove insistono numerose attività commerciali e istituti di credito e, dopo averla violentemente strattonata a terra, le sottraeva la borsa contenente i documenti e gli effetti personali, nonché denaro contante. La pattuglia dei Carabinieri, intervenuta tempestivamente sul posto, è riuscita immediatamente a identificare ed individuare l’aggressore, arrestandolo poco dopo quando era appena rientrato in casa, recuperando tutta la refurtiva e restituendola alla legittima proprietaria. Alla vittima, condotta presso l’Ospedale San Giacomo d’Altopasso, venivano riscontrati vari traumi e lesioni guaribili in 15 gg. salvo complicazioni. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che servirà a vagliare le proprie responsabilità, le quali non sono ancora definitivamente accertate.