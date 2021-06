Licata. Auto sbanda e si ribalta. Giovane 23enne in prognosi riservata

Drammatico incidente stradale poco dopo l’una di notte tra mercoledì e giovedì nel quartiere Fondachello a Licata, dove una macchina con due giovani a bordo – un 39enne e una 23enne – si è schiantata contro alcune vetture parcheggiate lungo la strada in via Puccini. Nello scontro – tremenda soprattutto la collisione con le vetture in sosta – l’auto dei giovani, una Fiat Seicento, si è ribaltata. Ad avere la peggio è stata la ventitreenne, che viaggiava come passeggera sul sedile anteriore: la ragazza, che ha riportato ferite gravissime, è stata trasportata per prima all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata e in seguito trasferita in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata.

Molti i dubbi sulla dinamica: il 39enne alla guida – per cause ancora in corso di accertamento-, ha perso il controllo della Fiat Seicento per poi terminare la propria corsa contro le altre auto. Sul posto il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.