Licata, colpo armato al distributore Lukoil: le indagini della polizia in corso

In mattinata, la città di Licata è stata teatro di un colpo armato presso il distributore Lukoil lungo la statale 115. Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni, tre individui armati di pistola hanno minacciato il dipendente della stazione di servizio e lo hanno costretto a consegnare l’incasso, stimato in quasi novemila euro. Dopo aver compiuto l’assalto, i rapinatori sono fuggiti dal luogo del crimine.

Le autorità competenti sono intervenute immediatamente con gli agenti del commissariato di Licata, che stanno cercando di identificare i responsabili del colpo armato. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per indagare sulla vicenda.

Le immagini delle telecamere di sicurezza dell’impianto di carburante stanno venendo esaminate dagli investigatori, nella speranza di poter individuare i rapinatori.