Licata, incendio in una concessionaria: distrutte 5 auto

Le fiamme, sviluppatesi nello spazio all’aperto di una concessionaria d’auto, divorano cinque vetture per un danno economico molto ingenti.

Il rogo, avvenuto nella notte lungo la strada statale 115 all’altezza di via Palma, nello spazio interno di una rivendita di macchine a Licata, ha causato la distruzione di cinque auto. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono stati avvertiti un pò prima della mezzanotte. Appena arrivati sul posto, hanno visto il fumo alzarsi dal piazzale della concessionaria. Il proprietario della ditta è stato sentito dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini, avvalendosi anche di altri persone, per stabilire le cause che hanno provocato l’incendio.