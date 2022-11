Licata. Ringraziamenti delle quattro Confraternite di Licata per il Raduno del 31 ottobre 2022

Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta inviata dalle quattro Confraternite di Licata, a seguito del XXVIII Cammino di Fraternità di tutte le Confraternite dell’Arcidiocesi di Agrigento.

“E’ stato un momento di grande emozione e condivisione il XXVIII Cammino di Fraternità di tutte le Confraternite dell’Arcidiocesi di Agrigento.

I Governatori, i consigli direttivi e tutti i confratelli delle quattro Confraternite di Licata che hanno organizzato il raduno, hanno voluto ringraziare, dopo la splendida riuscita dell’evento tutte le persone, gli enti, le associazioni che hanno collaborato. Si tratta delle Confraternite: San Girolamo della Misericordia, Madonna del Quartiere, Maria Santissima Addolorata e del Santissimo Salvatore che soddisfatte della riuscita dell’evento, sentono la necessità di esternare i ringraziamenti a coloro i quali col loro apporto hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Hanno dimostrato oltre che la loro professionalità, un grande senso di interesse affinché tutto filasse liscio, dimostrando che anche loro avevano a cuore l’immagine della Città di Licata, una comunità pronta ad accogliere eventi di grande livello.

“Purtroppo -scrivono in una nota le quattro Confraternite licatesi –solo per distrazione queste persone non sono state ringraziate, ma assicuriamo che ogni persona ogni confrate ogni appartenente al clero, ha manifestato l’approvazione e un loro elogio per l’indubbio lavoro svolto. Dopo l’esperienza maturata, le quattro confraternite si sono promesse di percorrere un futuro cammino spirituale di cristianità insieme, ritenendo altrettanto corretto l’importante intervento di ognuna delle associazioni o gruppi che ieri hanno permesso la positiva riuscita”. Le Confraternite ringraziano: