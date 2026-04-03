Licata – scippatore rintracciato e denunciato pochi minuti dopo il furto ai danni di un’anziana.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Licata, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, i militari dell’Arma hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un cittadino di 19 anni, ritenuto responsabile di furto con strappo ai danni di una persona anziana.

L’operazione ha avuto origine a seguito di un episodio di criminalità diffusa consumatosi nel centro abitato. Una cittadina di 80 anni, mentre faceva rientro al proprio domicilio, è stata vittima dell’azione di due individui che, con estrema rapidità, le hanno sottratto la borsa.

La tempestiva attivazione del dispositivo di pronto intervento, scaturita anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, ha permesso ai militari dell’Arma di intercettare, pochi minuti dopo l’evento, uno dei sospettati: un 19enne del posto. Il giovane è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, motivo per cui è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento quale assuntore.

La vittima ha ricevuto immediata assistenza da parte dei militari operanti ed è stata successivamente affidata alle cure dei sanitari presso il Presidio Ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso” per gli accertamenti del caso.

Proseguono le attività investigative finalizzate all’identificazione del secondo complice e al recupero della refurtiva. L’operazione odierna testimonia la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e la capacità di risposta immediata a tutela delle fasce deboli.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.