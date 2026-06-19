LICATA – SORPRESO CON UNA PISTOLA CLANDESTINA DURANTE UN CONTROLLO DEI CARABINIERI. ARRESTATO UN 19ENNE IN ESECUZIONE DI MISURA CAUTELARE

I Carabinieri della Stazione di Licata, coadiuvati dai militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto un 19enne licatese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il giovane è gravemente indiziato dei reati di porto di arma clandestina e ricettazione.

Il provvedimento restrittivo trae origine da un intervento eseguito lo scorso 8 giugno dai Carabinieri della Stazione di Licata, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio. In particolare, durante la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte a un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, i militari avevano notato il 19enne nei pressi dell’abitazione controllata.

Alla vista dei Carabinieri, il giovane avrebbe improvvisamente accelerato il passo, tentando di eludere il controllo. Nel corso della fuga a piedi per le vie limitrofe, avrebbe perso dalla cintola una pistola clandestina, con matricola abrasa, e due caricatori contenenti complessivamente 16 cartucce calibro 7,65.

Sebbene fosse riuscito temporaneamente a dileguarsi, il 19enne era stato immediatamente riconosciuto dai militari operanti, anche grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse operativo.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri sono stati quindi riferiti alla Procura della Repubblica di Agrigento, che ha richiesto ed ottenuto l’emissione della misura cautelare.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.