LICATA. UN ARRESTO PER ATTI PERSECUTORI E UNA DENUNCIA PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO

I Carabinieri della Compagnia di Licata, nel corso di due distinti interventi, hanno arrestato un 32enne del luogo, già sottoposto a una misura cautelare a tutela dell’ex moglie, e denunciato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo intervento, i militari della Stazione di Licata hanno controllato il 25enne nei pressi della sua abitazione, mentre stava fumando uno spinello artigianale. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire un panetto di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi, unitamente a materiale utilizzato per il taglio e la pesatura della sostanza.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Nel secondo intervento, i Carabinieri della Stazione di Licata, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato in flagranza differita un 32enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe raggiunto l’ex moglie all’interno di un bar del centro cittadino, dove la donna si trovava in compagnia di un’amica, e avrebbe aggredito entrambe con calci e pugni. Alcuni avventori presenti nel locale sono intervenuti in difesa delle due donne, riuscendo a contenere l’aggressore. Le vittime, avendo riportato lesioni, sono state successivamente assistite dai sanitari.

Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alle vittime di violenza, maltrattamenti o atti persecutori a rivolgersi con fiducia ai presidi presenti sul territorio o a contattare il numero unico di emergenza 112.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione degli indagati non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali loro effettive responsabilità.