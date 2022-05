Liège. Consegnato targa di benemerito al favarese Giuseppe Bosco “Walden”

Oggi martedì 3 maggio, presso i locali di Radio Prima a Liegi, il presidente della Fondazione Italiana in Europa con sede Belgio ha consegnato una targa di merito per la continua ed incessante azione di socializzazione per gli Italiani all’estero a Giuseppe Bosco alias Walden giovane conduttore di programmi radiofonici di Favara trasferitosi in Belgio a seguito del gemellaggio che è nato da un’idea della fondazione italiana in Europa. A consegnare la targa è stato Pippo Piazza responsabile Fondazione Italiani in Europa sede di Liegi.



“Quando nel 2016 mi invitarono in Belgio alla festa Italia bella – dice Giuseppe Arnone responsabile della Fondazione Italia in Europa – ho lanciato l’idea da quel palco: in questo momento storico di grandi violenze perpetrate tra Favara e Liegi occorre lanciare un ponte ideale di cultura e di socialità organizzando un gemellaggio a Favara tra due radio. Allora Radio Rete 94 con Claudia Lanzo e Michelangelo Farruggia hanno dato il via alla diretta radiofonica della Festa Eccellenza in Europa. Oggi in virtù di questo gemellaggio e di questa premiazione rilanciamo la IV edizione della Festa Eccellenze in Europa che si svolgerà a Favara nelle prime due settimane di agosto. Sarà l’occasione di fare confluire nella nostra città i tanti emigrati, non solo di Favara ma anche dei paesi limitrofi e dalla Sicilia con dibattiti, musica e cultura”.

I dettagli della manifestazione saranno resi noti nei primi del mese di giugno. Parteciperanno aziende del settore dei prodotti tipici, uomini di cultura e ricorderemo il sacrificio dei Caduti della della miniera di Marcinelle, il quale anniversario cade nel mese di agosto precisamente il giorno 8.