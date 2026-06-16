L’illusione di Islamabad: la fragilità strutturale della tregua dei 60 giorni e il prevedibile revanchismo dei Pasdaran

Analisi geopolitica del dott. Yari Lepre Marrani

L‘annuncio del Memorandum d’intesa siglato per via digitale tra Washington e Teheran sotto la mediazione di Islamabad rappresenta, nell’immediato, il barometro di un temporaneo sollievo per l’architettura finanziaria globale. La prospettiva di una progressiva riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale statunitense hanno agito come un potente sedativo sui mercati energetici, allentando la morsa di una crisi inflazionistica che minacciava la stabilità delle economie occidentali. Tuttavia, un’analisi condotta secondo i canoni del realismo politico e della geopolitica mediorientale rivela come l’accordo, in vista della firma formale prevista a Ginevra, non sia l’atto di fondazione di un nuovo ordine regionale, bensì un’architettura diplomatica precaria, edificata su fondamenta strutturalmente fragili. Più che una risoluzione del conflitto, il testo si configura come la sanzione diplomatica di un’asimmetria strategica in cui Teheran capitalizza la propria resilienza bellica, configurando l’esito della crisi come un sostanziale fallimento della dottrina della “resa incondizionata” e della massima pressione statunitense.

La grammatica dell’accordo: il congelamento atomico come vittoria tattica di Teheran

Il limite intrinseco più macroscopico del compromesso di Islamabad risiede nella gestione del dossier nucleare. L’accordo non prevede lo smantellamento delle capacità tecnologiche o il declassamento permanente del materiale fissile arricchito accumulato dalla Repubblica Islamica; al contrario, ne dispone il mero congelamento temporaneo per la durata dei 60 giorni di tregua.

Sotto il profilo dottrinale, il mantenimento dello status quo ante tecnologico conferisce a Teheran un potere di ricatto immutato. La rinuncia dello strumento militare statunitense a sradicare il programma atomico si traduce in un riconoscimento de facto della soglia di breakout nucleare raggiunta dall’Iran. Rinviare la risoluzione delle divergenze di fondo (ivi inclusi gli stock di uranio e il programma balistico) a un negoziato da svolgersi sotto la pressione del fattore tempo significa concedere alla controparte iraniana una leva negoziale permanente: la minaccia latente di una ripresa immediata dell’arricchimento qualora i dividendi economici della tregua — in termini di sblocco degli asset e allentamento delle sanzioni — non soddisfino le aspettative del regime.

L’ipertrofia politica dei Pasdaran e l’innalzamento della posta in gioco

Contrariamente agli auspici occidentali di un indebolimento strutturale del regime a seguito delle operazioni belliche congiunte americane e israeliane, la crisi ha innescato un processo di consolidamento del potere interno a favore dei Pasdaran (Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica). Avendo dimostrato la capacità di reggere l’impatto della campagna di bombardamenti e di convertire la prossimità geografica allo Stretto di Hormuz in un’arma di coercizione economica globale, l’apparato militare-ideologico ne esce politicamente ipertrofico.

L’accordo di Islamabad viene narrato dall’apparato mediatico di Teheran non come un compromesso, ma come il trionfo della strategia della “resistenza attiva”. I Pasdaran hanno ridefinito i termini del confronto:

• Assenza di vincoli regionali: Il testo del memorandum non contiene alcuna clausola restrittiva circa la rete di alleanze non-statali (l’Asse della Resistenza) o il teatro libanese, permettendo a Teheran di mantenere intatta la propria proiezione asimmetrica.

• Egemonia negoziale: Il potere negoziale si è progressivamente spostato verso posizioni massimaliste. L’Iran non solo ha respinto le richieste iniziali di disarmo, ma ha vincolato l’effettiva implementazione della tregua a contropartite onerose, inclusi piani di ricostruzione internazionale stimati in centinaia di miliardi di dollari.

Il fallimento strategico della Dottrina Trump

Per l’amministrazione statunitense, l’intesa di Islamabad assume i contorni di un evidente arretramento strategico, se parametrata agli obiettivi massimalisti dichiarati all’inizio delle ostilità. La postura imperniata sulla richiesta di una resa incondizionata dell’Iran, volta al collasso del regime teocratico e alla neutralizzazione definitiva del suo potenziale offensivo, è naufragata contro la realtà della guerra asimmetrica.



La necessità politica di disinnescare uno shock petrolifero alla vigilia delle scadenze elettorali interne ha costretto Washington ad accettare un ripristino dello status quo ante bellum, gravato però dal riconoscimento della centralità geopolitica di Teheran. La proclamazione del “Let the oil flow!” operata dalla presidenza USA non maschera la realtà di un negoziato condotto da posizioni di mutua vulnerabilità, dove l’arma economica iraniana ha bilanciato la superiorità convenzionale della macchina bellica americana.

Conclusioni: la fragilità intrinseca dello scenario post-Ginevra

La tregua dei 60 giorni si profila dunque come un interludio tattico piuttosto che come l’inizio di una pace duratura. L’architettura dell’accordo è minata da contraddizioni insolubili:

1. Lascia l’Iran con la capacità intatta di raggiungere la bomba atomica in tempi brevi.

2. Esclude attori chiave come Israele, la cui postura securitaria resta intrinsecamente incompatibile con la sopravvivenza del potenziale balistico e nucleare di Teheran.

3. Consegna ai Pasdaran il controllo della narrazione interna e delle leve della catena di comando.

L’euforia della finanza globale di fronte alla firma digitale di Islamabad e alla successiva formalizzazione di Ginevra rischia di rivelarsi un errore di prospettiva. Finché le cause strutturali del conflitto rimarranno congelate e non risolte, la tregua dei 60 giorni non rappresenterà la fine della guerra con l’Iran, ma soltanto il preludio a una sua successiva, e potenzialmente più devastante, fase di escalation.

L’asimmetria della vigilanza e lo scetticismo delle potenze regionali

Il prolungamento del deficit strutturale dell’accordo emerge con vigore se si analizza il meccanismo di verifica che dovrebbe sovrintendere al congelamento nucleare durante i 60 giorni. L’architettura di Islamabad affida all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) un mandato puramente notarile, depotenziato dall’assenza di protocolli di accesso immediato e non annunciato ai siti militari sensibili, come Parchin o i complessi sotterranei di Fordow. Questa concessione formale a Teheran non fa che alimentare lo scetticismo radicale degli attori regionali esclusi dal tavolo negoziale.

Per Gerusalemme e per le monarchie del Golfo, l’accordo di Ginevra non è una svolta diplomatica, ma un pericoloso esercizio di appeasement che concede all’Iran il tempo necessario per riorganizzare la propria logistica militare, logorata ma non spezzata dal conflitto. La postura israeliana, in particolare, resta dominata dalla dottrina dell’azione preventiva: l’idea che Washington abbia accettato un compromesso al ribasso pur di stabilizzare i mercati finanziari globale priva gli alleati regionali della certezza dell’ombrello deterrente americano, spingendoli verso una potenziale contro-attivazione unilaterale.

La trappola del timing: i 60 giorni come countdown geopolitico

Lungi dal rappresentare uno spazio di distensione per edificare una pace duratura, la tregua dei 60 giorni si configura come un vero e proprio countdown geopolitico. Le scadenze temporali imposte dall’accordo agiscono come un moltiplicatore di pressione sulle cancellerie occidentali. Scaduto il bimestre, la mancata transizione verso un trattato definitivo — che Teheran ha già vincolato alla cancellazione totale e irreversibile del regime sanzionatorio — farà scattare automaticamente la ripresa delle attività di arricchimento dell’uranio.

La Casa Bianca si trova così imprigionata in una trappola tattica: per evitare il collasso immediato della tregua e il conseguente ritorno del blocco navale nello Stretto di Hormuz, l’amministrazione Trump sarà costretta ad elargire ulteriori concessioni economiche e politiche. L’accordo di Islamabad, analizzato nella sua reale densità concettuale, non ha risolto la crisi mediorientale; ha semplicemente istituzionalizzato il ricatto asimmetrico della Repubblica Islamica, trasformando una pseudo-vittoria diplomatica dei Pasdaran nel preludio di una sottomissione strategica dell’Occidente. Alla fine degli attuali, temporanei giochi, la resilienza dei Pasdaran sembra aver conseguito la sua massima vittoria. Dott. Yari Lepre Marrani

Il dott. Yari Lepre Marrani è scrittore, giornalista culturale e analista geopolitico. Scrive su numerose testate sfruttando le proprie competenze storico – giuridiche. Sull’Avanti! (organo ufficiale del PSI) cura una rubrica di carattere storico ed è analista geopolitico per il quotidiano online NG(Notizie Geopolitiche).

Importante menzionare la sua collaborazione con il quadrimestrale dell’AMI(Associazione Mazziniana Italiana), Il Pensiero Mazziniano, con il quale Marrani collabora da anni con articoli o brevi saggi ispirati al pensiero repubblicano. Da settembre 2023 Marrani è inserito tra i poeti contemporanei di WikiPoesia al seguente link: https://www.wikipoesia.it/wiki/Yari_Lepre_Marrani