L’incendio del “El Peskador”, il consigliere Fanara: “Quel barcone significava uguaglianza e solidarietà”

Il consigliere comunale di Favara Salvatore Fanara interviene con una nota in cui condanna il vile gesto dell’incendio della barca “El Peskador” simbolo dell’accoglienza e dell’immigrazione.

“Stamattina Favara si è svegliata con il cuore che piange – scrive Salvatore Fanara -, un gesto vile fine a se stesso, in qualità di consigliere comunale mi rammarico davanti a tanta ignoranza codardia, ma Favara non è solo questo, Favara è una città vuole rifiorire attraverso i giovani e per i giovani, quel barcone significava uguaglianza e solidarietà, e la mia solidarietà va a chi oggi con un gesto poco civile ha voluto passare 3 minuti della propria vita ha compiere un gesto mal sano e poco corretto nei confronti dei propri concittadini. #favara rifiorirà #favara è tanto altro #favara dei giovani e per i giovani“