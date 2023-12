L’incontro di culture al castello Chiaramonte: Il “Festival degli Emigrati” regala un’indimenticabile serata

Al Castello Chiaramonte di Favara, ha preso vita un’esperienza senza precedenti con l’eccezionale “Festival degli Emigrati”, un evento che ha superato i confini convenzionali dell’intrattenimento, trasformando il castello in un palcoscenico di cultura, musica e talento straordinario. Ideato da Pino Minio, il talk show musicale ha sapientemente intrecciato leggerezza e profondità, creando un ritmo coinvolgente che ha catturato l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine.

La Prof.ssa Maria Portella, brillante moderatrice dell’evento, ha guidato il pubblico attraverso riflessioni profonde e interviste coinvolgenti, mentre il Prof. Luciano Carrubba ha approfondito il delicato tema della multiculturalità degli emigrati, arricchendo il contesto del festival.

Gli ospiti del talk show hanno condiviso il palco con straordinari talenti musicali come Claudia Rizzo, Denise Lombardo, Sara Chianetta, Pino Minio, accompagnati magistralmente dal Maestro Graziano Mossuto. Nonostante l’imprevista assenza di Lia Minio, le esibizioni hanno superato ogni aspettativa, culminando in collaborazioni uniche con il gruppo Taaria e il Gruppo Folk Fabaria.

Tra i presenti, illustri personalità come il Sindaco Antonio Palumbo, l’Assessore allo Sport e Spettacolo Angelo Airò Farulla e il Dirigente Giacomo Sorce hanno consegnato riconoscimenti alle eccellenze locali. Erica Marturana, Angelisa Castronovo, Gaetano di Vita, Manuela Sciabica, Samuela Pullara, Krizia Pitruzzella, Andrea Caramanno, Carmelo Belluzzo, Angelo Jay Pecoraro e Giuseppe Jay Pecoraro sono stati onorati per i loro successi nello sport, nella musica e nelle professioni, contribuendo con orgoglio al prestigio di Favara.

Il momento culminante dello spettacolo è stato un finale esplosivo, in cui tutti gli artisti hanno unito le forze in una performance collettiva. Questo momento epico ha scatenato un fragoroso applauso da parte del pubblico, convalidando l’evento come un’esperienza straordinaria e indimenticabile.