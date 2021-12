“Linea Verde” ad Agrigento, Calogero Pisano: Grazie all’Assessore regionale Manlio Messina

Su Raiuno, ieri Sabato 4 dicembre, è andato in onda il programma televisivo Linea Verde, condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla, con al centro della puntata Agrigento e la sua provincia.

Grande soddisfazione per il capo di gabinetto vicario dell’assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, Calogero Pisano, che così commenta: “La puntata settimanale di Linea Verde, andata in onda ieri su Raiuno, è stato un meraviglioso affresco di immagini, parole e suoni, che ha reso omaggio alla nostra stupenda Agrigento, ed al suo territorio, e che ne ha magnificato le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali.

Ringrazio sentitamente l’Assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Manlio Messina, per l’instancabile lavoro di promozione della nostra Sicilia che quotidianamente svolge, e per avere permesso la realizzazione di un bellissimo reportage televisivo, sulla più importante rete nazionale, che rappresenta un vero e proprio spot per la Provincia di Agrigento, dimostrando, una volta di più, sensibilità e affetto nei confronti degli agrigentini”.