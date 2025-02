L’Istituto “Andrea Camilleri” apre le porte ai più piccoli: nuova Sezione Primavera (24-36 mesi)

Da alcune settimane, l’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara ha introdotto un’importante novità nel panorama educativo locale: l’attivazione della Sezione Primavera. Questo nuovo servizio scolastico accoglierà bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, offrendo loro un ambiente educativo stimolante e accogliente. Per il reclutamento dei piccoli alunni, è stato pubblicato un apposito bando sul sito istituzionale della scuola. La sede della Sezione Primavera sarà il plesso “Guarino”, dove sono stati predisposti spazi confortevoli e innovativi, pensati per favorire la fiducia e l’empatia nei bambini. Le attività saranno prevalentemente ludiche, incentrate sul gioco come strumento di apprendimento e crescita. La dirigente scolastica, la Dott.ssa Rosetta Morreale, ha espresso grande soddisfazione per l’istituzione di questa nuova sezione, sottolineando l’importanza di un servizio che va incontro alle esigenze delle famiglie favaresi: “Siamo particolarmente orgogliosi di questa importante novità, poiché il nostro istituto è tra i pochi a offrire un servizio pubblico di questo tipo alla comunità locale”. L’apertura della Sezione Primavera rappresenta un significativo passo avanti per l’Istituto “Andrea Camilleri” e per la città di Favara, garantendo ai più piccoli un’opportunità educativa di qualità sin dai primi anni di vita.