L’Istituto Comprensivo “A. Camilleri” di Favara vola in Spagna per l’Erasmus+

Dieci membri del personale (tra docenti e ATA) in partenza per una settimana di formazione a Valencia per accrescere le competenze europee dell’istituto.

L’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara è pronto a rafforzare la sua dimensione europea grazie al progetto Erasmus+. Dal 30 Novembre al 5 Dicembre 2025, un gruppo di dieci membri del personale parteciperà a un periodo di mobilità formativa a Valencia, Spagna, della durata di sei giorni. Il team in partenza è strategicamente composto da otto docenti e due assistenti amministrativi. Questa combinazione è volta a potenziare non solo le metodologie didattiche e l’innovazione in classe, ma anche l’efficienza e la gestione organizzativa dell’istituto in chiave internazionale. Il progetto di mobilità è stato fortemente voluto e promosso dalla Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Rosetta Morreale, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “La formazione all’estero, soprattutto nell’ambito di programmi prestigiosi come Erasmus+, è un investimento cruciale per il futuro della nostra scuola. Vogliamo che l’Istituto ‘Camilleri’ sia un ambiente aperto, inclusivo e allineato ai più alti standard educativi europei.”

In merito alla partecipazione del personale non docente, l’Ass.te Amm.vo Giovanni Giglia, aggiunge:

“La presenza degli assistenti amministrativi nel gruppo è fondamentale per implementare le migliori pratiche gestionali apprese direttamente nei contesti scolastici internazionali, garantendo così che l’intera struttura scolastica possa beneficiare delle nuove competenze.”

L’esperienza a Valencia permetterà al personale di confrontarsi con sistemi educativi diversi e di acquisire nuove competenze in ambiti essenziali come la didattica innovativa, l’inclusione, le metodologie digitali e la gestione amministrativa dei progetti europei. Le nuove conoscenze acquisite saranno successivamente condivise e integrate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituto, a beneficio di tutta la comunità scolastica.