L’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Racalmuto-Grotte e i Carabinieri insieme per la Giornata Internazionale delle Foreste

Un’importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale si è svolta oggi presso l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia Racalmuto-Grotte, plesso di Sciascia di Grotte, nell’ambito della Giornata Internazionale delle Foreste. L’evento, promosso dai Carabinieri, ha coinvolto un centinaio di studenti in un incontro educativo sulla tutela del patrimonio boschivo e sulla lotta ai reati ambientali. La manifestazione, organizzata con il supporto della dirigente scolastica Carmela Campo, ha visto la partecipazione del Ten. Colonnello Vincenzo Castronovo, comandante del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento, il quale ha illustrato il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella protezione dell’ambiente. Nel suo intervento, il Comandante ha spiegato agli studenti l’importanza delle foreste per la vita sulla Terra e ha sottolineato il pericolo rappresentato dagli incendi boschivi, spesso causati da azioni dolose o imprudenze umane. Ha inoltre illustrato le metodologie investigative adottate dai Carabinieri per individuare i responsabili di tali crimini e le strategie di prevenzione messe in atto per ridurre il rischio di incendi.



L’incontro ha suscitato grande interesse tra i bambini, che hanno partecipato attivamente con domande e riflessioni sulla necessità di proteggere l’ambiente. L’iniziativa ha rappresentato un momento di formazione e sensibilizzazione, volto a promuovere una maggiore consapevolezza sulle sfide ambientali e sull’importanza di adottare comportamenti sostenibili.

I Carabinieri confermano così il loro impegno nella diffusione di una cultura della legalità ambientale, e contemporaneamente l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia prosegue il suo percorso educativo volto a formare cittadini responsabili e rispettosi del patrimonio naturale.

“Il 21 marzo di ogni anno – ha dichiarato il Ten. Colonnello Castronovo- viene celebrata dall’ONU la Giornata Internazionale delle Foreste, istituita dall’Assemblea Generale nel 2012 con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e comunità scolastiche sull’importanza delle risorse forestali per la conservazione ambientale e la sostenibilità del pianeta. Le foreste svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del clima, nella tutela della biodiversità e nella protezione del suolo e delle risorse idriche. Rappresentano il secondo più ampio contenitore di ossigeno dopo gli oceani e offrono servizi ecosistemici essenziali, tra cui la regolazione idrogeologica, la produzione di legno e cibo e la mitigazione dell’inquinamento atmosferico. Tuttavia, le foreste sono minacciate da incendi boschivi, deforestazione e degrado ambientale. Il contrasto a queste problematiche vede in prima linea i Carabinieri Forestali, che si occupano di prevenzione, monitoraggio e repressione dei reati ambientali.



In particolare, vengono condotte attività di repertazione tecnica delle aree percorse dal fuoco, perimetrazione delle zone colpite e indagini per individuare eventuali responsabilità. Tra le iniziative di tutela ambientale, un ruolo di rilievo è svolto dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, che ha contribuito alla valorizzazione e al recupero di importanti aree verdi, come il Giardino della Kolymbethra, oggi un esempio virtuoso di conservazione del patrimonio naturalistico e storico”.