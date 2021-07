Lo JOFC Favara Bianconera è pronto per la nuova stagione sociale

L‘assemblea dei soci ha rinnovato la fiducia al direttivo uscente. Confermato presidente per il terzo anno consecutivo Giuseppe Piscopo, vice presidente Lillo Liotta, referente con la Juventus Salvatore Sanfilippo, segretario Giuseppe Pullara, tesoriere Giuseppe Failla. Il consiglio direttivo, già composto da Gianfranco Alba, Angelo Airo Farulla, Salvatore Airo’ Farulla, Totò Arancio, Michele Arnone, Totò Buttice’, Francesco Buttice, Angelo Caramanno, Francesca Castronovo, Massimo Centineo, Joseph Crapanzano, Lillo Giglia, Fabio Lupo, Lino Limblici, Simone Romano, Giuseppe Valenti registra l’ingresso di Fabio Patti e Rosario Pullara.

A giorni partirà la campagna per il rinnovo del tesseramento. Successivamente verrà aperta la campagna per nuove iscrizioni.