Lo scrittore siciliano Accursio Soldano intervistato dalla TV Francese “Art Tv” per parlare del suo ultimo romanzo “La maledizione dell’abbazia di Thelema”

E’ programmata per lunedì 15 marzo l’intervista allo scrittore Accursio Soldano che sarà trasmessa dalla Tv francese “ArtTv” nella sezione “Invitation au voyage”.



Accursio Soldano è stato intervistato dalla giornalista francese Juliette Bourgeois per la trasmissione di storia, viaggio e cultura che sarà poi pubblicata online sui canali francese e tedesco.

Argomento dell’intervista è il romanzo “La maledizione dell’abbazia di Thelema” e il viaggio del noto esoterista inglese Aleyster Crowley che negli anni ’20 si reco a Cefalù per fondare la sua Abbazia.

La storia raccontata nel romanzo mette in risalto proprio quel periodo storico a partire da quando, su ordine di Mussolini, i carabinieri arrivarono a Cefalù in un giorno di fine aprile del 1923. Iniziarono a salire con passo spedito la stradina che portava ad una villetta di contrada S. Barbara con in mano un ordine di sgombero e di espulsione dall’Italia, firmato dal Duce in persona. Quel giorno, gli abitanti di Cefalù seppero che il vero nome di quell’uomo, accusato di spionaggio, oltraggio al pudore, maltrattamenti e che aveva trasformato quella villa nella sua “Abbazia” era Edward Alexander Crowley. L’ordine di espulsione arrivava dopo la denuncia di una donna e dopo la pubblicazione di alcuni articoli pubblicati da un giornale londinese, (Sunday Express) dove quell’uomo, che tre anni prima si era presentato a Cefalù col nome di Sir Alistar veniva soprannominato “La Bestia 666”

“La maledizione dell’abbazia di Thelema”, pubblicato dall’editore “Leucotea” di Savona, dopo il successo in Italia, sta suscitando molta curiosità in Francia, sia per l’argomento trattato che per la scrittura.