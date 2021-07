Lo Sportello Solidale “ Fratelli Tutti” incontra le associazioni presenti sul territorio favarese.

Dopo l’inaugurazione avvenuta lo scorso 19 Maggio presso il locale attiguo al convento Sant’Antonio, lo Sportello Solidale “Fratelli Tutti”, nel rispetto delle regole in vigore, organizza per il prossimo venerdì 9 Luglio alle ore 21:00 un incontro con tutte le associazioni presenti sul territorio.

“Sarà un momento di confronto – dice Angelo Airò Farulla, responsabile dello Sportello – abbiamo la necessità di far conoscere alla città, anche per il mezzo delle svariate associazioni, la “Missione” dello Sportello che è quella di offrire un nuovo strumento al servizio delle nuove povertà della comunità poiché nessuno sia lasciato solo nel momento del bisogno”.

Il progetto, voluto dalla Comunità ecclesiale, nell’espressione dell’Area Madre Teresa, si occupa di povertà e di carità offrendo diverse tipologie di consulenze e di ascolto come quella familiare e per i detenuti, per le tossicodipendenze e le problematiche giovanili, consulto medico e anche legale oltre che per problemi di natura psico-pedagogica, grazie a diversi professionisti volontari che hanno dato la propria disponibilità all’associazione.

Per l’occasione verrà costituito un tavolo di confronto chiamato “Rete” dove ogni componente sarà una tessera di un mosaico, indispensabile per portare avanti questo magnifico progetto, dove alla base di tutto c’è lo spirito di collaborazione tra le parti. Oggi, ancor di più di ieri, con la pandemia che ancora permane c’è la necessità di fare “Rete”.

Ricordiamo che ci si può rivolgere allo Sportello Solidale andando direttamente in sede, telefonando al numero di cellulare 327 91 87789 oppure tramite mail a fratellituttifavara@gmail.com.