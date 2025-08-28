L’OFS DI SICILIA CELEBRA SAN LUDOVICO E LANCIA LA “STAFFETTA DELLA PACE: LE NUOVE SENTINELLE”

MONREALE, 25 AGO – In occasione della solennità di San Ludovico, re di Francia e patrono

dell’Ordine Francescano Secolare (OFS), le fraternità dell’OFS di Sicilia si sono riunite per vivere un intenso momento di preghiera, comunione e riflessione, in concomitanza con il Giubileo dell’OFS di Sicilia.

La giornata, che ha visto una partecipazione numerosa di fratelli e sorelle provenienti da tutta

l’Isola, si è aperta presso l’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, dove i francescani secolari sono stati accolti dall’abate, dom Vittorio Rizzone. A seguire, S.E. mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina e francescano secolare, ha guidato una meditazione sul Testamento al Figlio di San Ludovico.

Nel pomeriggio, un suggestivo corteo di stendardi delle fraternità locali ha preceduto l’ingresso

nella Cattedrale di Monreale, gremita per la Concelebrazione Eucaristica presieduta dallo

stesso mons. Di Pietro. Al termine, l’OFS di Sicilia ha rinnovato l’atto di affidamento al suo patrono.

In questo clima di festa è stata presentata una nuova iniziativa: la “Staffetta della Pace: le nuove Sentinelle”, un percorso che intende rispondere all’appello di Papa Leone sulla drammatica situazione mondiale, definita dal suo predecessore “una terza guerra mondiale a pezzi”.



La Staffetta, che dà continuità al progetto “Disarmiamoci” avviato lo scorso gennaio, coinvolgerà fraternità, comunità e istituzioni, con l’obiettivo di raccogliere esperienze e impegni concreti di pace da consegnare ai responsabili religiosi, civili e istituzionali.

Il testimone sarà un documento che custodirà le firme raccolte nel Libro della Pace e la testimonianza delle azioni promosse nei vari territori, in collegamento con la rete francescana “Un’eco di pace” presentata allo scorso Meeting Francescano del Mediterraneo di Palermo. La Sicilia, crocevia del Mediterraneo, viene così chiamata a farsi luogo di dialogo, accoglienza e

speranza.



“La pace non si realizza perché se ne parla, ma quando si vive; non è un’articolata teoria

da studiare, ma una scelta di vita da mettere in pratica” – ha sottolineato il Ministro

Regionale dell’OFS di Sicilia, Carmelo Vitello.

I dettagli e le modalità di partecipazione alla Staffetta saranno resi noti il prossimo 21 settembre a Enna, durante l’Assemblea Regionale dell’OFS di Sicilia che aprirà il nuovo anno pastorale.

