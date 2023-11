L’omaggio di Favara alle Forze Armate e all’unità nazionale

Il 4 novembre, a Favara, una solenne cerimonia ha reso omaggio alla “FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE”. Organizzato con cura dal Circolo Combattenti e Reduci di Favara, l’evento si è svolto nella suggestiva Piazza Cavour alle 9:30, attirando l’attenzione di importanti figure della comunità locale.



La cerimonia è stata aperta con il toccante gesto di deporre una corona di fiori al monumento in memoria di coloro che hanno sacrificato le proprie vite per l’unità nazionale e la difesa del paese. Questo atto solenne ha rappresentato un tributo profondo e commovente a coloro che hanno servito con onore le Forze Armate italiane.

Tra i partecipanti illustri all’evento spiccano il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, il presidente del consiglio comunale, Miriam Mignemi, il presidente dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, Rosario Manganella, il capitano della tenenza di Favara, Leonardo Mirto, Aido Favara con Giuseppe Vitello, l’arciprete Don Nino Gulli, il professor Calogero Zarcone, il presidente dell’associazione Circolo Combattenti e Reduci di Favara, Salvatore Sferrazza, la dirigente dell’Istituto G. Guarino, Gabriella Bruccoleri, una delegazione del Liceo Statale ML King, la Proloco Favara, l’Istituto E. Fermi con Antonio Moscato, Anpi Favara con Carmelo Castronovo e numerosi cittadini.



La cerimonia ha rappresentato un momento di profonda riflessione sulla storia dell’Italia e sulle guerre attuali che suscitano preoccupazione e riflessione a livello globale. I partecipanti hanno condiviso pensieri e parole di solidarietà, sottolineando l’importanza di preservare la pace e l’unità nazionale. Questo evento ha rappresentato un’occasione speciale per la comunità di Favara per onorare il passato e riflettere sul futuro, sottolineando l’importanza dell’unità nazionale e il ruolo fondamentale svolto dalle Forze Armate nella garanzia della sicurezza e della difesa del paese.