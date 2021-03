L’On. Pullara interviene sui fatti successi nella zona artigianale di Canicattì

“E’ inammissibile e vergognoso l’atteggiamento del Sindaco di Canicattì nei confronti di un cittadino, il sig. Russo che insieme alla sua famiglia e ad alcuni volontari si sono spesi a titolo gratuito per il bene della città rendendo fruibile e decorosa la zona artigianale. Invece di premiarli cosa fa’ ? Manda i vigili urbani per identificarli e denunciarli. Intervenga immediatamente il Prefetto di Agrigento.”

E’ il commento del deputato regionale On. Carmelo Pullara Presidente del Movimento politico ONDA in seguito al fatto increscioso avvenuto nella giornata di ieri nella zona artigianale di Canicattì.

“ Ho seguito con attenzione ma anche con una certa indignazione-scrive Pullara- la vicenda denunciata e documentata sul posto in diretta video dal giornalista Cesare Sciabarrà .Tutto cio’ che è accaduto ieri ha dell’inverosimile e paradossale. Utilizzare le forze dell’ordine per intimorire le persone per bene che si spendono per la propria città e che dovrebbero essere premiati per il lavoro svolto. Si dovrebbe apprezzare e dare un encomio a un cittadino che a titolo gratuito, ha reso la zona artigianale un luogo meraviglioso, lo ha reso fruibile e un posto sicuro dove poter fare sport e passeggiate . Il sig. Russo , un signore in pensione che un bel giorno , insieme alla sua famiglia e ad alcuni volontari, decide di adottare quella che oggi viene chiamata la zona artigianale ma che la comunità canicattinese ha declinato come un vero centro sportivo e ricreativo salvandolo dalla certezza di diventare una mega discarica o un centro Rom. Questo cittadino animato da buona volontà e spinto dall’amore per la sua città ha ripulito i bagni che erano stati vandalizzati , ha salvato centinaia di piante destinate al macero, ha messo in sicurezza quel luogo eliminando i pericoli il tutto da solo e senza ricevere un plauso o una pacca sulla spalla da parte dell’amministrazione comunale . Non solo ha anche pensato di sistemare delle panchine e allocare la statue di Padre Gioacchino e una Madonnina . Il povero pensionato anzicchè essere premiato viene punito e proprio ieri si è visto arrivare due vigili urbani , mandati dal sindaco per identificarlo e denunciarlo.

Ebbene– aggiunge Pullara- non si possono tollerare certi comportamenti e atteggiamenti da parte di un’amministrazione comunale e di un sindaco . Ad avercene di sig. Russo in giro per la città. Il Sindaco dovrebbe prendere solo esempio su come si gestisce la cosa pubblica . Chiedo -conclude Pullara-che intervenga immediatamente il Prefetto di Agrigento .”