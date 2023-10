L’onorevole Cusumano presenta l’associazione Democrazia e Territorio

L‘Hotel Astoria Palace di Palermo ospiterà l’evento di presentazione dell’Associazione Politico-Culturale “Democrazia è Territorio” il prossimo venerdì 3 novembre 2023 alle ore 17. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per l’affermarsi di un area politico culturale orientata a promuovere relazioni feconde a tutti i livelli, con una significativa apertura alle nuove generazioni.

Democrazia è Territorio in ragione di ciò lavorerà ad una Carta delle IDEE e dei VALORI, che verrà presentata in tutte e nove le province siciliane. Essa sarà il frutto della collaborazione tra parlamentari ed ex parlamentari, sindaci ed ex, consiglieri comunali ed ex ,amministratori comunali ,professionisti, imprenditori e rappresentanti delle attività produttive , soci della Associazione insieme a rappresentanti del mondo della cultura, della scuola, dell’università ,dell’associazionismo sociale e solidaristico.

La missione di “Democrazia è Territorio”,aperta ai mondi vitali e alle diverse aree sociali ,rappresenta il germoglio destinato a far radicare saldamente l ASSOCIAZIONISMO come motore di una società in declino ,come pilastro di un nuovo tempo, caratterizzato dal rilancio della funzione storica dei partiti che devono poter riaffermare la loro democrazia interna. È una sfida di grande portata, fondamentale per l’Italia e le sue istituzioni.

L’evento di presentazione del 3 novembre promette di essere un momento di ispirazione e condivisione, con il fondatore dell’associazione, Nuccio Cusumano, che guiderà la discussione e fornirà ulteriori dettagli sulle iniziative e gli obiettivi futuri di “Democrazia è Territorio”.