L’Opi incontra il prefetto Cocciufa. Il presidente Salvatore Occhipinti “Sul tavolo le criticità del comparto sanitario”

L’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) dell’Agrigentino incontra il prefetto Cocciufa. Sul tavolo le criticità con le quali, ogni giorno, gli infermieri si trovano a fare i conti.

“Diversi gli argomenti affrontati con il prefetto Cocciufa – afferma Salvatore Occhipinti, presidente di Opi Agrigento – dal premio Covid non ancora erogato al personale infermieristico per le attività svolte durante la pandemia, alla carenza di personale sanitario a vario titolo che, talvolta, origina atti di violenza verbale e fisica nei confronti degli stessi operatori sanitari, passando per gli emolumenti degli infermieri, tra i più bassi in Europa”.

Durante l’incontro, al quale hanno preso parte, oltre al presidente Occhipinti, Giacinto Lo Piccolo, presidente della commissione Albo; Salvatore Montaperto, vicepresidente Opi e Salvatore Pantalena, segretario Opi, ampio spazio è stato dato alla Medicina del territorio che non funge da filtro all’assistenza ospedaliera causando un afflusso improprio di codici bianchi e verdi nei Pronto soccorso dei presidi ospedalieri e determinandone così l’intasamento.

“Siamo lieti di aver incontrato il prefetto Cocciufa – conclude Salvatore Occhipinti – e di avere affrontato le criticità della sanità che interessano sia gli infermieri, sia il personale sanitario nella sua interezza”.